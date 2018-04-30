Не в білій сукні: депутат Ради вийшла заміж (фото)

За словами депутата, святкування з білою сукнею організують пізніше, під час її літньої відпустки.

Депутат Ради від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко вийшла заміж. "Щаслива стати дружиною найкращого чоловіка у світі", - підписала вона фото.

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"Тепер медицина оточує мене не тільки на роботі, але і вдома, адже мій чоловік - лікар. Українець за походженням, але громадянин Німеччини, де живе й працює багато років", - написала нардеп на своїй сторінці у Facebook.

"Одразу попереджаю, я жила і буду жити в Україні, буду продовжувати свою роботу, як і до того", - стверджує Сисоєнко.

Вона додала, що ледь не спізнилася на укладання шлюбу, оскільки їхала з роботи.

"Тому святкування з білою сукнею будемо робити пізніше, під час моєї літньої відпустки", - додала народна обраниця.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року екс-депутат Верховної Ради від забороненої на сьогодні в Україні КПУ Оксана Калетник вийшла заміж за шотландця.