Колишня депутатка-комуністка вийшла заміж за шотландця (фото)

Екс-депутат Верховної Ради від забороненої на сьогоднішній день в Україні КПУ Оксана Калетник вийшла заміж за шотландця. Фотографії з весілля вона показала на своїй сторінці у Facebook.

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"Ніколи не думала, що коли - небудь мені доведеться обирати між своєю Батьківщиною і чужими країнами... Я зустріла свою долю далеко в Шотландії на березі Північного моря", - йдеться в її повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році СБУ порушила справу проти комуністки Оксани Калетник за сепаратизм. Так, під час зустрічі з виборцями народний депутат вдалася до висловлювань сепаратистського змісту, зокрема, заявляла про "легітимність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", висловлювалася про їхнє право відокремитися від України".