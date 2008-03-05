Компартія збирається дременути слідом за регіоналами?

Вихід Партії регіонів зі складу Національної конституційної ради свідчить про те, що діалог, який “регіонали” починали проводити з президентом, не привів до позитивних результатів. Про це заявив народний депутат від Компартії України Олександр Голуб, повідомляє прес-служба КПУ з посиланням на ІМК.

“І, безумовно, подальша співпраця (КПУ – ред.) з Ющенком, у тому числі і у напрямі ухвалення змін до Конституції, абсолютно недоцільна, оскільки президент має єдину мету – привласнення собі необмежених диктаторських повноважень і бажання стати над Конституцією, над парламентом, і над урядом”, - підкреслив Голуб.

За його словами, “підігравати президентові в цих речах” недоцільно. “У цій ситуації, якщо опозиційні сили, а, можливо, і Компартія України, ухвалять рішення про вихід з НКС, то воно робить його абсолютно нелегітимним, а роботу НКС – безперспективною».

Відповідаючи на питання, чи не збирається КПУ подати заявку на те, щоб на місце “регіоналів” в НКС були призначені її представники, Олександр Голуб підкреслив: “Ні, в цьому плані питання не розглядалося і не розглядатиметься. Компартія займає не чиєсь, а своє місце в цьому органі, і ми не збираємося нікого заміщати. Якщо ми також зрозуміємо безперспективність цього органу, то я не виключаю, що ми теж відкличемо своїх представників з НКС”.