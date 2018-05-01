Опублікована повна версія відео побиття Найєма: нападників було п'ятеро (відео)

23:47, 01 травня 2018
Політика
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У справі про напад з&#039;явився ще один фігурант / Кадр із відео Олександр Кузьменко via Facebook

Опублікована повна версія відео побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. На ньому видно, що нападників було п'ятеро, хоча офіційно йдеться про чотирьох, один з яких уже втік з України.

Відео опублікував у Facebook Олександр Кузьменко. На відео нападники оточили Найєма біля його автомобіля та Mercedes G-Wagen. Чорний BMW, на якому прибула "група підтримки", заблокував автомобіль Найєма. Його б'ють і штовхають.

Як повідомляв УНІАН, двоє з трьох затриманих - громадяни РФ, один має громадянство України. Це кавказці 1996 та 1999 р. н. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Чоловік, який бив нардепа, через дві години після інциденту вилетів у Баку.

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Теги: #побиття депутата#Мустафа Найєм