Опублікована повна версія відео побиття Найєма: нападників було п'ятеро (відео)

На відео нападу на Найєма видно, що зловмисників було п'ятеро, нардепа били і штовхали.

Опублікована повна версія відео побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. На ньому видно, що нападників було п'ятеро, хоча офіційно йдеться про чотирьох, один з яких уже втік з України.

Відео опублікував у Facebook Олександр Кузьменко. На відео нападники оточили Найєма біля його автомобіля та Mercedes G-Wagen. Чорний BMW, на якому прибула "група підтримки", заблокував автомобіль Найєма. Його б'ють і штовхають.

Як повідомляв УНІАН, двоє з трьох затриманих - громадяни РФ, один має громадянство України. Це кавказці 1996 та 1999 р. н. Їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Чоловік, який бив нардепа, через дві години після інциденту вилетів у Баку.