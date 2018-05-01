Побиття Найєма: трьом затриманим кавказцям загрожує до 4 років позбавлення волі

У прокуратурі повідомили, що нападникам на Найєма оголосили підозру за статтею, санкція якої передбачає до 4 років позбавлення волі.

За напад на народного депутата Мустафу Найєма троє молодих кавказців можуть відправитися до в'язниці. Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Трьом затриманим за підозрою у нападі оголошено підозру за ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство), санкція якої передбачає до 4 років позбавлення волі, що є більш суворим покаранням, ніж за ч.1 ст.122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)", - написала вона у Facebook.

"Судово-медична експертиза щодо ступеню отриманих М.Найємом травм буде обов'язково призначена та проведена, але після завершення його лікування у медичному закладі", - зазначила речниця прокуратури.

"Це чоловіки 1999 та 1996 р.н. Двоє з них мають громадянство РФ та перебувають на території України на підставі посвідок про тимчасове проживання, ще один - громадян України", - повідомили раніше у прокуратурі Києва.

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"Заочно оголошено про підозру ще одному чоловіку, який безпосередньо наніс депутату удар в обличчя, спричинивши останньому тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості. Його дії кваліфіковано за ч.2 ст. 296 КК України та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне пошкодження) КК України. Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та оголошення у розшук", - також повідомили в прокуратурі.

Максимець повідомила, що він встиг за дві години покинути територію України та вилетіти у Баку.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня у центрі Києва Найєма підрізав Mercedes G-Wagen, він не пропустив автомобіль та викликав поліцію. На місце інциденту під'їхав BMW, сталася бійка, згодом Найєма прооперували.