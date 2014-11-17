Росія в Криму порушує зобов'язання окупаційної влади - Human Rights Watch

Про йдеться у доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, опублікованій 17 листопада.

Зокрема, правозахисники акцентують увагу на обмеження свободи слова, залякування та переслідування політичних супротивників - етнічних кримських татар і громадян, які притримуються проукраїнської позиції або вважаються такими.

Читайте такожАксьонов просить Росію продовжити "перехідний період" окупації до 2016 року"Через примус мешканців Криму до прийняття російського громадянства влада також долучилася до дискримінації українських громадян, заклавши підґрунтя для їх подальшого вигнання, і порушила свої зобов’язання щодо захисту прав людини, які повинна виконувати як окупаційна влада відповідно до міжнародного гуманітарного права", - говориться у звіті.

Серед таких порушень правозахисники називають використання російського "нечітко сформульованого та надмірно широкого" антиекстремістського законодавства, переслідування українських і кримськотатарських медіа, підтримку незаконних збройних формувань "самооборони", обвинувачених у викраденнях, побиттях і тортурах.

Доповідь базується на даних, зібраних спостерігачами Human Rights Watch у Криму у жовтні 2014 року. 6 листопада правозахисники надіслали листа щодо порушень прав людини кримській владі, однак досі не отримали відповіді.