В Одесі відзначають четверті роковини трагедії другого травня: на вулицю вивели бронетехніку та спецпризначенців (відео)

В місті вже чергують понад дві тисячі правоохоронців, в тому числі і з інших регіонів.

В Одесі сьогодні відбудуться заходи, присвячені четвертим роковинам вуличних сутичок та пожежі у Будинку профспілок 2 травня 2014 року, що забрала життя 48 людей.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Зазначається, що з сьомої ранку Соборну площу та Куликове поле повністю закрили для руху транспорту і встановили залізний паркан з металодетектором.

Учасників акцій ретельно перевірятимуть. У місті вже чергують понад дві тисячі правоохоронців, в тому числі - з інших регіонів. На вулиці вивели бронетехніку та загони спецпризначенців. Під пильним наглядом також перебувають вокзали та аеропорти.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

На лаві підсудних перебувало 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант, Владислав Ільницький, у серпні втік до Російської Федерації.