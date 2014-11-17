РНБО: Поки не буде виконуватись Мінський меморандум, необхідності підписувати інші немає
15:33, 17 листопада 2014Політика
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Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко вважає, що поки Мінський меморандум не буде виконуватись, необхідності підписувати інші документи немає.
Лисенко: Поки не виконано Мінські угоди, немає сенсу в нових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
«Протокол, який був підписаний у Мінську 5 вересня, та меморандум, який був підписаний 19 вересня, вони є основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Поки вони не будуть виконані, необхідності збиратися й підписувати новий документ немає сенсу», - зазначив Лисенко.
Читайте такожСША вимагають від Росії припинити порушувати «мінські домовленості»«Українська сторона виконує Мінські домовленості, ми очікуємо цього від сторони, яка їх постійно порушує», - додав Лисенко.
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