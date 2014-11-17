РНБО: Поки не буде виконуватись Мінський меморандум, необхідності підписувати інші немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Протокол, який був підписаний у Мінську 5 вересня, та меморандум, який був підписаний 19 вересня, вони є основою для врегулювання конфлікту на Донбасі. Поки вони не будуть виконані, необхідності збиратися й підписувати новий документ немає сенсу», - зазначив Лисенко.

Читайте такожСША вимагають від Росії припинити порушувати «мінські домовленості»«Українська сторона виконує Мінські домовленості, ми очікуємо цього від сторони, яка їх постійно порушує», - додав Лисенко.