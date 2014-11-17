У Свердловську 2000 мітингувальників вимагали повернути Україну

Очевидці повідомили кореспонденту informator.lg.ua дуже швидко мітинг переріс у зіткнення місцевих «ополченців» з російськими «козаками».

Мітингувальники облили синьою і жовтою фарбою ворота військкомату, де розміщена одна з комендатур «ополченців», закидали камінням вікна в міському ДК, також захопленому бойовиками. Лунали заклики: «Валіть з міста! Підіть за поребрик!»

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Під час мітингу біля виконкому з'явилася напис «Свердловськ - це Україна!» Втрутитися намагалися російські «козаки». Але були зупинені свердловскими «ополченцями», які несподівано перейшли на бік городян. Активісти планують збиратися біля виконкому кожен день. У даний момент бойовики проводять обшуки в будинках активістів.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада у першій половині дня в Свердловську розпочався стихійний мітинг. Жителі міста зібралися, щоб висловити невдоволення політикою бойовиків.

За день до цього 16 листопада аналогічний мітинг відбувся в Червонопартизанську. Причиною народних хвилювань стала важка соціальна ситуація, що склалася на окупованих територіях, причиною якої стала політика бойовиків. В окупованих регіонах почастішали голодні непритомності і смерті від голоду. В одному тільки Червонопартизанську за останній час від голоду померло 64 пенсіонера.