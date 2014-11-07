У Харкові сталися сутички між комуністами і проукраїнськими активістами (фото)
У Харкові в сутичках між учасниками мітингу прихильників Комуністичної партії та активістами "Правого сектору" і футбольних ультрас постраждала одна людина.
Як передає кореспондент УНІАН, постраждав хлопець із "Правого сектору". Йому камінням розбили чоло. На цей час його приватним автомобілем відправили до медзакладу.
Крім цього під час сутичок молоді люди у балаклавах облили зеленкою першого секретаря обкому КПУ Аллу Александровську.
Наразі до місця конфлікту під'їхав тролейбус у який в супроводі та під охороною міліціонерів сідають учасники мітингу прихильників КПУ.
Футбольні ультрас та активісти "Правого сектору" продовжують кидати в учасників мітингу петарди.
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Молоді люди також блокують тролейбус, в який зайшли близько 60 учасників мітингу комуністів, щоб він не поїхав з місця.
Працівники міліції намагаються розблокувати транспортний засіб. Тривають словесні перепалки.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові футбольні ультрас та активісти “Правого сектору” сьогодні не дали активістам Комуністичної партії провести ходу та мітинг на честь річниці жовтневої революції 1917 року. Молоді люди більша частина з яких були в балаклавах та у військовій формі зі знаками "Правого сектору" напали на учасників ходи Компартії, в районі вулиці Клочківської. Нападники кидали петарди та вибухові пакети в учасників заходу комуністів, які намагалися пройти до Вічного вогню на вулиці Університетській. Вони також кілька разів намагалися прорватися через кордони міліції та вчинити бійку з комуністами. Учасники ходи тримають символіку СРСР, КПУ і портрети Леніна та Маркса.