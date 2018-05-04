Автори "плану Маршалла" заявили про значний прогрес у його затвердженні

На їх думку, логіка, запропонована Єврокомісією, подібна до тієї, яку вони просувають в рамках свого "Плану Маршала для України".

Автори "Плану Маршалла для України" вважають запропонований Єврокомісією Контракт "Реформи заради інвестицій" важливим кроком у збільшенні інвестиційної підтримки Києва.

Про це йдеться у статті авторів ініціативи "План Маршалла для України", депутатів парламенту Литви Гедімінаса Кіркіласа та Андрюса Кубілюса "Реформи заради інвестицій: ЄК починає впроваджувати "план Маршалла для України".

На їх думку, логіка, запропонована Єврокомісією, подібна до тієї, яку вони просувають в рамках свого "Плану Маршала для України".

"Ми повністю поділяємо думку ЄС про те, що зростання економіки в Україні не відповідає законним прагненням пересічних українців" - зазначають автори ініціативи.

"Саме тому від весни 2017 року ми працювали над ініціативою "Плану Маршала". Разом з українськими колегами ми відвідали чимало столиць: Брюссель, Берлін, Лондон, Париж, Варшаву, Вашингтон, Оттаву та Копенгаген. І ми дуже раді, що після цих дискусій Єврокомісія зробила хороший крок вперед" - додають вони.

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Депутати нагадують, що анонсовані на 2018 рік інвестиції ЄС до реального сектору економіки можуть принести в Україну до 16 мільярдів гривень, або 500 млн євро приватних інвестицій.

"Ми сприймаємо ініціативу щодо Контракту "Реформи заради інвестицій" як стимул об'єднати наші зусилля з міжнародними донорами, партнерами та фінансовими установами, щоб у підсумку зробити інвестиційну підтримку Україні відчутною та помітною, а головне – пов'язаною з прогресом у створенні інвестиційних можливостей та у впровадженні реформ у вашій державі" - пишуть Кіркілас і Кубілюс.

При цьому вони висловили сподівання, що Контракт "Реформи заради інвестицій" знайде своє місце в Україні, а згодом буде схвалений також лідерами міжнародного співтовариства – не лише Євросоюзом, а також G7 та міжнародними фінансовими інституціями.

"Ми повинні визнати, що успіх України є також нашим успіхом. А отже, нам треба бути готовими зробити все можливе та належне, щоби нинішній перший крок (зроблений комісаром Ганом - ЄП) перетворився на гігантський стрибок для української економіки" - зазначають автори "плану Маршалла для України".