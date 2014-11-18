Філатов розпродає колекцію швейцарських годинників. Гроші підуть на потреби армії
02:30, 18 листопада 2014Політика
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Заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов передав на реалізацію свою колекцію швейцарських наручних годинників заради грошей для фронту.
Філатов розпродає колекцію швейцарських годинників / Facebook
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Колись я відмовився від годинників, бо непристойно носити на руці десятки тисяч доларів, коли пацанам на фронті їсти нічого. А тепер настав час годинники продати. На потреби армії", - написав Філатов.
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