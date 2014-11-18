Кремль несе відповідальність за гуманітарну катастрофу, яка насувається на Донбас - Яценюк

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що відповідальність за гуманітарну катастрофу, яка загрожує окупованим бойовиками районам Донецької та Луганської областей, несе Кремль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Ерною Солберг сьогодні в Києві.

"Зараз питання постачання туди (на Донбас) як продуктів харчування, так і здійснення соціальних виплат, знаходиться виключно в руках Кремля. Кремль несе відповідальність за гуманітарну катастрофу, яка насувається на території Донецької та Луганської областей", - підкреслив він.

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За словами Яценюка, українська влада не може доставити гуманітарну допомогу на підконтрольні бойовикам території. "Як тільки гуманітарна допомога, яка сформована українським урядом, доїжджає до першого блокпосту, який контролюється російськими терористами, її або не пропускають, або просто розграбовують", - наголосив він.

Яценюк нагадав, що український уряд взяв на себе зобов'язання постачати на Донбас електроенергію і тепло.

"Але це означає, що ті суми коштів, які накопичені в якості соціальних та інших виплат і дотацій, які повинні виплачуватися на території Донецька і Луганська, будуть зменшені на вартість електроенергії і газу, які туди поставляються", - пояснив Яценюк.

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За його словами, завдання уряду - розпочати відновлення зруйнованого Донбасу, але для цього Росія повинна виконати пункти Мінського протоколу, який вона підписала і зобов'язалася виконати.

"Чим швидше з території Донецька і Луганська заберуться геть російські військові, тим швидше люди, які стали там заручниками імперських амбіцій, почнуть нормально жити" - заявив глава уряду.