Вартість поставленого в окупований Донбас газу Кабмін компенсує з пенсій мешканців регіону

Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в прямому ефірі програми “Шустер-Live” на Першому національному у п`ятницю ввечері.

«Вся сума неоплаченої електроенергії і газу, яка поставляється Україною в Донецьк і Луганськ, буде взята із тих коштів, які ми зарезервували на соціальні виплати і на пенсії. Це справедливо. Вся країна платить... в цих умовах ми допомагаємо Донбасу, але ми забов`язані, відповідно, компенсувати цю суму коштів», - сказав він.

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Він уточнив, що в середньому в місяць ці території споживають електроенергію на суму близько 700 млн грн, а за газ до кінця поточного року сума складе близько 2 млрд грн.

«У нас вистачає коштів більш ніж на півроку на те, щоб ті кошти, які не виплачені в якості компенсацій, пільг, субсидій, пенсій, були зараховані як оплата за газ та електроенергію», - додав глава уряду.