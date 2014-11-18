З початку АТО на Донбасі загинули понад 70 воїнів-афганців

Про це під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком повідомив голова Всеукраїнської спілки ветеранів Афганістану Сергій Куніцин, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

"Сотні - поранені, тисяча - воює», - додав він.

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При цьому глава держави в ході зустрічі з членами Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану відзначив, що афганці завжди «були у перших рядах боротьби за правду».

«І під час Помаранчевої революції у 2004 році, і під час Революції гідності, і зараз боронять незалежність держави у Вітчизняній війні 2014 року», - констатував він.

За словами президента, держава має приділяти більшу увагу патріотичному вихованню, і в цьому питанні влада розраховує на допомогу воїнів-афганців.

Глава держави наголосив, що нових героїв треба виховувати на прикладі афганців. Він відзначив героїзм і мужність ветерана війни в Афганістані Олега Міхнюка, який в серпні загинув у боях на Донбасі.

Президент нагородив 38 воїнів-афганців пам’ятними медалями «25 років виведення військ з Афганістану» за значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення в Україні року учасників бойових дій на території інших держав, поінформували в прес-службі.

«Україна зараз так само потребує вашої відповідальності, сили, мужності і впевненості. 35 років ви з честю несете високий прапор звання афганців», – наголосив Порошенко.