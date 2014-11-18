Порошенко і Штайнмаєр пропонують переговори по Донбасу у «Веймарському форматі»

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це йшлося на зустрічі Порошенка і Штайнмаєра.

«У контексті міжнародних зусиль з мирного врегулювання співрозмовники погодились щодо доцільності різних багатосторонніх форматів переговорів, які ведуть до припинення вогню, виведення військ і техніки та звільнення заручників. Зокрема, окрім Женевського та Нормандського форматів, було запропоновано ідею так званого Веймарського формату за участю Німеччини, Польщі та Франції», - сказано у повідомленні.

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Також президент України подякував главі МЗС ФРН за постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з боку Німеччини.

Президент зазначив, що Україна наполягає на необхідності повного виконання всіма сторонами Мінських домовленостей – припинення вогню, закриття кордонів, звільнення заручників, виведення військ і проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької і Луганської областей за українським законодавством. Однак, з боку Росії Мінські домовленості не виконуються. Глава держави закликав використати всі можливості, щоб спонукати Росію до цього.

Штайнмаєр наголосив, що Мінські домовленості мають залишатися основою для продовження діалогу з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«На нашу думку, час не тільки говорити про політичну, але і про економічну стабілізацію України», - сказав міністр, нагадавши, що на початку наступного року планується проведення донорської конференції з відновлення Донбасу.

Глава МЗС Німеччини поінформував президента України про позицію своєї країни, яку представила федеральний канцлер Ангела Меркель на останній зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки" у Брісбені (Австралія) і на якій велику увагу було приділено питанням мирного врегулювання ситуації в Україні.

Порошенко також висловив особливу подяку за гуманітарну допомогу на відновлення інфраструктури Донбасу та потреб вимушених переселенців, яку продовжує надавати Німеччина.

Порошенко також поінформував Штанмаєра про свою зустріч з президентом Німеччини Йоахімом Гауком у Братиславі під час засідання "Вишеградської четвірки".

«Результатом зустрічі стала консолідація зусиль не тільки Німеччини і Польщі, але також Словаччини, Угорщини, Чехії», - зазначив він.

«Були висловлені тверді наміри координації зусиль у питанні безпеки, підтримки реформ, координації дій в енергетичному секторі. І це є практичними і важливими результатами», – наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна потребує єдності Європи і солідарності з Україною.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 5 листопада інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина запропонував новий формат переговорів для врегулювання конфлікту України з Росією - "Веймарський" за участі представників Польщі, Німеччини та Франції.