У Конгрес подано законопроект про надання Україні військової допомоги США

Автором законопроекту став конгресмен від Республіканської партії Майкл Берджес, повідомляє "Голос Америки".

"Сполучені Штати вже надали фінансову та матеріальну допомогу Україні, але беручи до уваги постійну агресію і брак поваги до мирного плану, який Росія демонструє у ставленні до українського народу, насправді Україна потребує більше ніж просто грошей. Україні потрібна зброя, боєприпаси, бронежилети і засоби зв’язку. Я подав законопроект H.R. 5315, який створює програму з ленд-лізу та дозволяє Президентові США передати певну зброю та устаткування Україні. Безперечно, що фінансова допомога важливі, так само важливі зброя та боєприпаси, щоб відбити російські війська, які вторглися до суверенної країни", - вважає політик.

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У разі, якщо законопроект буде ухвалено, то Україна зможе отримати протитанкову зброю і боєприпаси, протиповітряну зброю, стрілецьку зброю, у тому числі пістолети, штурмові гвинтівки, гранатомети, кулемети, снайперські гвинтівки, тощо. Багатоцільові автомобілі, човни, бронежилети, системи управління вогнем, далекоміри. Устаткування для виявлення та знешкодження саморобних вибухових пристроїв, системи хімічного, біологічного та радіаційного захисту.