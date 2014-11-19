Штайнмаєр і Путін обговорили вирішення конфлікту на Донбасі
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Росії Володимир Путін зустрілися в Кремлі для обговорення конфлікту на Донбасі.
Як повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела у німецькій делегації, сторони провели інтенсивні консультації щодо української кризи та шляхів її врегулювання, розмова була серйозною і відвертою, передає DW.DE.
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Зустріч представників двох держав тривала трохи більше години.
Попереднього разу німецький міністр зустрічався з російським президентом в лютому, незадовго до анексії Криму.
Франк-Вальтер Штайнмаєр продовжив свій візит до Росії через розмову з Володимиром Путіним і з запізненням відбув назад до Берліна.
Нагадаємо, 18 листопада Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснив візити до України та Росії. У Києві він зустрівся з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, а в Москві - з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Головною темою усіх зустрічей було врегулювання кризи на Донбасі. Увечері стало відомо, що Франк-Вальтер Штайнмаєр неочікувано отримав запрошення від Володимира Путіна відвідати його в Кремлі.