Штайнмаєр і Лавров закликають Київ і бойовиків до прямих переговорів

За повідомленнями, обидві сторони погодилися, що необхідно повернутися до виконання так званого Мінського протоколу та до діалогу за участю представників України, Росіє та ОБСЄ.

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Штайнмаєр «не бачить підстав для оптимізму», що Мінський протокол міг би зробити прорив у врегулюванні ситуації на Донбасі, де з березня загинуло понад 4 тисячі людей, передає Радіо Свобода.

Але, каже Франк-Вальтер Штайнмаєр, наразі відступ від цього протоколу «буде великою втратою».

Штайнмаєр і Лавров також закликали Київ і лідерів бойовиків на Донбасі розпочати прямі переговори, метою яких було б відведення військ з обох боків.

5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про врегулювання на сході України, перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню. 19 вересня був підписаний меморандум про реалізацію цього пункту протоколу від 5 вересня, який передбачає заборону на застосування всіх різновидів зброї і наступальних дій. Проте мінські домовленості неодноразово порушувались.

Раніше під час саміту G20 у Брісбені, який проходив 15-16 листопада, країни Заходу гостро розкритикували позицію президента Росії Володимира Путіна і вкотре закликали Росію «припинити дестабілізувати ситуацію в східній Україні», зокрема прем’єр- міністр Канади порадив Путіну «забиратися з України». Натомість президент Росії заявив, що російських військ на території України немає.

Напередодні у НАТО повідомили про входження колон із російським озброєнням на територію східної України. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили про військові колони без розпізнавальних знаків на території Донбасу, яку контролюють проросійські бойовики.