Тимошенко: парламент має жорстко відреагувати на корупцію в НАК «Нафтогаз»

Вона зауважила що компанія «Нафтогаз», яка нічого не робить – не видобуває і не транспортує газ, «заробила» майже 40 млрд грн чистого прибутку за рахунок українських родин.

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає парламент створити Тимчасову слідчу комісію щодо перевірки законності витрачання коштів, які держава отримує від громадян за газ.

Про це вона заявила на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, передає прес-служба Батьківщини.

«НАК «Нафтогаз» подав свій фінансовий план в уряд і оголосив «нові параметри знищення українців». Так, у цьому фінансовому плані запропоновано з 1 червня підвищити ціни на газ для людей на 60% (до 11 тис. грн за тис. куб. м), а потім восени – ще на 5%. Це вбивство українських родин! Куди підуть ці гроші і хто буде ними користуватися?» – обурилась політик.

Вона також зауважила: компанія «Нафтогаз», яка нічого не робить – не видобуває і не транспортує газ, «заробила» майже 40 млрд грн чистого прибутку за рахунок українських родин.

«А це половина оборонного бюджету країни! І ці гроші просто пішли в офшори», – зазначила лідер «Батьківщини».

За словами Юлії Тимошенко, ці кошти не спрямовуються на модернізацію газотранспортної системи, яку сьогодні намагаються передати в управління міжнародним транснаціональним шахраям. Вона впевнена, що президент Петро Порошенко так само задіяний в цій схемі.

Окрім того, за словами голови партії, уряд планує зменшити на 20% кількість громадян, які отримую субсидії: «Це свідоме вбивство українців».

Юлія Тимошенко закликала Верховну Раду терміново ухвалити проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки законності витрачання коштів, які держава отримує від громадян від сплати за газ, який зареєстрований ще три роки тому.

На переконання політика, зазначена ТСК не створюється, тому що таку команду прямо дає президент, який зацікавлений у газовій корупції.

Тестом для парламенту та спікера Андрія Парубія саме і стане першочерговий розгляд питання про ТСК.

«Парламент має показати: чи є він корупційним угрупуванням, яке є співучасником всіх злочинів, чи ні», – заявила вона.

До того ж лідер «Батьківщини» зазначила, що особисто готова очолити таку ТСК, щоб показати, як на корупційних оборудках у газовій галузі влада оббирає українські родини.