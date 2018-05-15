Савченко заявила про готовність відсидіти у російських в'язницях 22 роки в обмін на 60 українських полонених

Також нардеп прокоментувала свою вчорашню заяву про те, що Андрій Парубій видавав їй зброю.

Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду Києва заявила про те, що готова відсидіти у в'язницях Російської Федерації 22 роки в обмін на 60 українських кремлівських полонених.

Під час засідання суду надія Савченко назвала умову, при якому вона готова відсидіти 22 роки у в'язниці РФ, передає 112 Україна.

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"Що стосується мене, я прекрасно розумію, яка мене чекала доля в Росії. Якщо, наприклад, за мене віддадуть всіх 60 українських полонених і кримських татар, які перебувають у в'язницях РФ, то так, я погоджуся з долею відсидіти 22 роки в РФ", - зазначила Савченко.

Також нардеп заявила про те, що єдина зброя, якою вона володіє, – це нагородний пістолет Glock 17, який їй вручав Андрій Парубій.

"Щодо зброї, Андрій Парубій (голова ВР - ред.) вручав мені єдину зброю, якою я володію, і наразі вона в дозвільному відділі, оскільки була конфіскована під час обшуку. Це нагородний пістолет Glock 17, його вручав мені Парубій, це зброя, яка у мене є. Іншу зброю мені ніхто не давав, не передавав, і будь-які інші домисли або фантазії будуть розкриті в судах по суті справи", - розповіла Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, 8 березня затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів і держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко заявила про відмову від усіх своїх адвокатів і попросила надати їй державного захисника.