САП програла черговий суд у справі про розкрадання палива для армії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура програла військовим черговий суд у справі про розкрадання палива для армії на 150 мільйонів гривень.

Як повідомив адвокат Олег Бабич, який захищає підозрюваного директора департаменту закупівель Міністерства оборони Володимира Гулевича, 8 травня 2018 року Апеляційний суд Києва підтвердив законність рішення слідчого судді Солом'янського районного суду про відмову в відсторонення від посади полковника, повідомляє Резонанс.

«Суд фактично встановив, що досудове розслідування завершено, але ні в детективів, ні прокурорів немає доказів несумлінного поведінки підзахисного», – уточнив адвокат О. Бабич.

В судовому засіданні сам полковник підкреслив, що якщо б знав, що через договори про закупівлі палива, його відсторонять від посади, заарештують все майно родини, а його самого посадять цілодобовий під арешт, то все одно підписав би ці договори.

«Даний злочин - це залишити без палива воюючу армію, тобто поставити під реальну загрозу боєготовність і життя товаришів по службі», - сказав полковник.

Адвокат Олег Бабич також зазначив: «Результати розслідування показують тільки одне - чинне законодавство про державні закупівлі потребує внесення кардинальних змін, щоб уникнути в майбутньому аналогічних безглуздих ударів. Справа підлягає закриттю за відсутності складу злочину або постановлення виправдувального вироку».

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, порушення НАБУ кримінальної справи відносно директора департаменту держзакупівель Міністерства призвело до того, що в 2017 року Збройні сили не отримали пального на 676 млн грн, а договори з постачальниками були розірвані.