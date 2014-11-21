За добу в зоні АТО загинув український військовий, поранені ще 18 бійців

За добу отримали поранення 18 наших військовослужбовців, 1 військовослужбовець загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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Вчора бойовики також протягом двох годин обстрілювали місто Щастя, що на Луганщині. Внаслідок вибуху снаряду біля будівлі супермаркету поранено трьох людей. Під час обстрілу снаряди потрапили у приміщення непрацюючого супермаркету. Поранені ліцеїсти та ще одна місцева мешканка перебували біля будівлі, коли стався вибух.