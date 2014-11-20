Під час обстрілу в Щасті поранено двох дітей та жінку – очевидець

Протягом останніх двох годин триває обстріл міста Щастя, що на Луганщині. Внаслідок вибуху біля будівлі супермаркету поранено трьох людей.

Про це повідомив один із викладачів ліцею, передає Hromadske.TV.

За його інформацією під час обстрілу снаряди потрапили у приміщення непрацюючого супермаркету.

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«Поцілили у центр будівлі. Видно наскрізь. 50 метрів від ліцею… Немає вікон у гуртожитку та у головному вході ліцею», – розповів він.

За словами викладача, поранені ліцеїсти та ще одна місцева мешканка перебували біля будівлі, коли стався вибух.