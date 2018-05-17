Порошенко призначив посла України в Казахстані

До сьогодні керівником посольства був тимчасовий повірений у справах України в Казахстані Володимир Джиджора.

Президент Петро Порошенко призначив Івана Кулебу надзвичайним і повноважним послом України в Казахстані.

Відповідний указ № 129/2018 розміщений на сайті глави держави.

«Призначити Кулебу Івана Дмитровича надзвичайним і повноважним послом України в Казахстані», - йдеться в документі.

Як відомо, до сьогодні керівником посольства був тимчасовий повірений у справах України в Казахстані Володимир Джиджора.

Із серпня 2010 року по вересень 2013 року посаду посла України в Казахстані обіймав Олег Дьомін.

***Кулеба народився у 1953 році на Полтавщині. З 6 листопада 1997 року по 14 серпня 2000 року був послом у Єгипті. З липня 2003 року до липня 2004 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. З 26 серпня 2004 року по 22 червня 2009 року був послом у Чехії.