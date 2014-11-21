США планують надати Україні ще 20 млн доларів на проведення реформ



Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті посольства США в Україні.

“Сполучені Штати залишаються рішуче налаштованими підтримувати Україну на її шляху в забезпеченні безпеки, відновленні економічної стабільності, посиленні верховенства права, просуванні в боротьбі з корупцією, та проведенні демократичних та конституційних реформ. США стоять разом з українським народом в їх виборі демократії, реформах та європейській інтеграції”, - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим наголошується, що для досягнення цих цілей віце-президент США Джозеф Байден заявив, що Білий Дім зараз очікує схвалення від Конгресу надання Україні 20 мільйонів доларів для підтримки всеохоплюючих реформ української правоохоронної системи, судової системи, в тому числі прокуратури та антикорупційних реформ.

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Також Байден оголосив, що США направить в Україну додаткові 3 мільйони доларів для Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам внаслідок бойових дій на сході України.

Окрім того, стверджується, що разом з цими програмами, уряд США зобов’язався надати Україні допомогу, яка повинна складати близько 320 мільйонів доларів в 2014 році. Повідомляється, що додатково до цієї суми також були надані гарантії щодо позички в 1 мільярд доларів.