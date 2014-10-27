Порошенко створив Раду з питань судової реформи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Проведення судової реформи є одним із зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Згідно з документом, Рада визначається як консультативно-дорадчий орган при президентові, який у своїй діяльності керується Конституцією та законами, актами президента, Кабінету Міністрів, іншими актами законодавства та затвердженим положенням.

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Серед її основних завдань - підготовка та подання главі держави пропозицій щодо стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів, розроблення планів дій щодо впровадження цієї стратегії, а також сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації стратегії реформування цієї сфери.