Парламентська коаліція буде складатися з 306 депутатів

Таку цифру в ефірі програми "Свобода слова" оприлюднив депутат від "Народного фронту" В'ячеслав Кириленко, пише Gazeta.ua.

Кириленко зазначив, що в коаліцію мають увійти 306 парламентарів.

"Це безпрецедентно для проєвропейських сил. Ніколи парламент України не мав 306 проєвропейських депутатів", — підкреслив політик.

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"Зараз депутатів, які розуміють, що назад до радянського минулого дороги вже немає — 306. І не в кількості наша сила, але в ідейній єдності, адже якщо її не буде, то коаліція буде пробуксовувати", — додав він.

Кириленко пояснив, що саме через це був такий тривалий діалог навколо тексту коаліційної угоди.

Нагадаємо, у п'ятницю вночі п'ять партій, які пройшли в нову Верховну Раду, парафували проект коаліційної угоди.

Зокрема, під текстом коаліційної угоди свої підписи поставили "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".