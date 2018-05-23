Сестра Сенцова розповіла, що його щодня відвідує лікар

Стан режисера оцінюється як стабільний.

Українського політв’язня Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування, кожен день відвідує лікар.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила сестра режисера Наталя Каплан.

"Сьогодні у Олега був лікар. Він ходить до нього кожен день. Оцінює його стан, як стабільний. У Олега була холодна камера і йому збільшили опалення", - сказала вона.

За словами Наталі, в її брата були представники російської прокуратури та Федеральної служби виконання покарання і відмовляли його від голодування.

"Але він, як і раніше, стоїть на своєму", — сказала Каплан.

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Сестра Сенцова зазначила, що не довіряти словам лікаря про стан Олега у неї не має підстав, адже для колонії це надзвичайна ситуація і там будуть намагатися підтримувати стан режисера. Наразі ж про стан українця можна отримувати інформацію лише від адвоката - нікого іншого до Сенцова не допускають. Адвокат поїде до ув’язненого режисера наступного тижня.

Олега Сенцова засудили загалом до 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до здійснення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.