Сноуден отримає «Штутгартську премію миру» за викриття діяльності спецслужб США - ЗМІ



Як передає ТАСС, на церемонію присудження нагороди, що відбулася в неділю, було встановлено прямий відеозв`язок з екс-співробітником АНБ і ЦРУ, який перебуває зараз в Росії.

”Якщо ми хочемо жити у вільному суспільстві, то ми повинні захищати ці права, - підкреслив він. - Відносини уряду і суспільства будуються на довірі”.

Премія щорічно вручається громадянською ініціативою Die AnStifter (”Підбурювачі”) особам і організаціям, які ”вносять особливий вклад у збереження миру, справедливості і солідарності”. Грошове утримання нагороди становить 5 тис євро.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2013 року Сноуден втік з США в Гонконг і передав там журналістам американської газети Washington Post і британської Guardian секретні матеріали про глобальну програму стеження, яку ведуть американські спецслужби. Потім він вилетів до Москви, щоб попрямувати з російської столиці в Еквадор, однак у підсумку залишився на території РФ, оскільки влада США анулювали його паспорт.

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На початку серпня цього року Сноудену був виданий в Росії трирічний дозвіл на проживання.

У США екс-співробітнику АНБ пред`явлено звинувачення в розголошенні секретної інформації та загрожує тривале тюремне ув`язнення.

За словами самого Сноудена, його «навчили бути шпигуном в традиційному сенсі цього слова».