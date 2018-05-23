Люди Порошенка заплатили сотні тисяч доларів за організацію першої зустрічі з Трампом – BBC

Поінфомовані джерела стверджують, що виплата була здійснена адвокату Трампа.

Посередники президента України Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тис. доларів для організації першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулася у червні 2017 року.

Про це повідомляє BBC з посиланням на обізнані джерела з Києва.

"Особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретну виплату у розмірі щонайменше 400 тис. доларів для того, щоб домовитися про переговори між українським президентом та президентом Трампом", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, виплата була здійснена за участі посередників Порошенка, однак Коен не був зареєстрований представником України, як того вимагає американське законодавство.

Йдеться про зустріч лідерів України та США у Білому домі, яка відбулася у червні минулого року. Невдовзі після повернення Порошенка до України, Національне антикорупційне бюро припинило розслідування щодо колишнього керівника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

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Видання зазначає, що за словами високопосадового офіцера української розвідки з адміністрації президента Порошенка, перед зустріччю у Білому домі Коена привезли в Україну. Таким чином, президент України нібито вирішив створити неофіційний канал зв'язку з Трампом, оскільки українське посольство у Вашингтоні могло організувати для Порошенка лише коротку зустріч з президентом США для спільного фото.

«Це завдання було доручено колишньому раднику, який звернувся до лояльного українського народного депутата за допомогою. Він використовував персональні контакти у єврейській благодійній організації у штаті Нью-Йорк. Це врешті допомогло налагодити контакт з Коеном - адвокатом Трампа і посередником, який має довіру. Коену заплатили 400 тисяч доларів», - стверджує джерело.

Видання зазначає, що немає підстав вважати, що Трамп знав про цю виплату.

Друге джерело у Києві повідомило такі самі деталі, але, за його даними, у цілому сума виплати становила 600 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, зустріч Порошенка і Трампа відбулась 20 червня 2017 року.

Після зустрічі Порошенко заявив, що обговорив з Трампом підтримку України у протидії російській агресії та подальшу санкційну політику щодо Москви.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що президент США зустрівся з президентом України для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.