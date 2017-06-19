Перша зустріч Порошенка і Трампа: важливі нюанси

Зараз складається дуже позитивна атмосфера довкола майбутньої зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа, тому що для всіх стає дедалі очевиднішим, що Росія відносно всіх цивілізованих країн (не тільки США, але й європейських країн) веде політику, спрямовану на те, щоб посварити ці країни між собою, щоб не було ні європейської, ні трансатлантичної солідарності. Сьогодні це стає очевидним навіть для тих, хто в Америці не хотів вирити, що Росія втручалася у виборчий процес під час президентських перегонів у США. І це залишає Трампу дуже мало можливостей для маневру під час зовнішньополітичних кроків. Водночас нам це дає шанс скористатися ситуацією максимально позитивно для себе.

Тому підготовка і проведення цієї зустрічі матимуть дуже серйозний не лише українсько-американський контекст, але й міжнародний резонанс. Адже всі розуміють, що на цих переговорах стоятиме тема агресії Росії.

Те, що зустріч Трампа із Порошенком відбудеться до зустрічі з Путіним, — це не принциповий, але важливий момент, бо це означатиме, що Путін не зможе навіяти Трампу того, чого насправді немає. Не зможе наговорити йому про речі, які є далекими від реальності, але на які Трамп міг би, в силу певних своїх особистісних речей, відреагувати. В цьому контексті отримання ним інформації «з перших рук» є справді важливим моментом.

Те, що зустріч Трампа із Порошенком відбудеться до зустрічі з Путіним, — це не принциповий, але важливий момент, бо це означатиме, що Путін не зможе навіяти Трампу того, чого насправді немає

Я думаю, що від візиту Порошенка до США можна очікувати певного позитиву. Особливо зараз, у контексті візиту Парубія до США і тих позитивних повідомлень, які ми чуємо після цього візиту. Йдеться про намір американських парламентарів посилити санкції проти Росії, причому у такій формі, щоб Трамп не мав можливості без їхньої згоди їх скасовувати. Йдеться і про доволі жорстку реакцію Макрона та Меркель на те, що робить Путін. Тож контекст для України — максимально позитивний.

Тому, якщо до Трампа вдасться донести максимально чітко і ясно інформацію про те, що відбувається на сході України, що відбувалося і зараз діється у Криму, йому буде важко не реагувати на це позитивно і в інтересах України. Тож, на мій погляд, ми можемо, щонайменше, очікувати підтвердження санкцій та їх продовження, в більш позитивному варіанті — їхнього розширення, а в ще кращому варіанті — переходу від слів про конкретну військову допомогу до справи, тобто ми можемо нарешті отримати від США зброю, яка нам зараз конче необхідна і для захисту від російської агресії, і для стримування Росії.

Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України