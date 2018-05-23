США не забудуть, що РФ анексувала п'яту частину України - Помпео

США не забудуть про анексію Росією Криму, заявив держсекретар США Майк Помпео. Він також пообіцяв не допустити втручання РФ у майбутні американські вибори.

Державний секретар США Майк пообіцяв, що Вашингтон не забуде про анексію Росією Криму.

"Це дуже серйозне питання. Росія анексувала одну п'яту частину України, і ми ніколи не повинні забувати про це", - заявив він у середу, 23 травня, на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США, пише DW.

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Він також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не терпітиме втручання Росії у проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться цього року. За його словами, адміністрація застосовуватиме "відповідні контрзаходи" для боротьби із постійними намаганнями Росії втрутитися у голосування. Він не сказав, про які саме заходи йдеться, але відзначив, що потрібно зробити ще багато, щоб зупинити намагання РФ.

Нагадаємо, справою про ймовірне втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році займається спецпрокурор Роберт Мюллер. Він веде розслідування щодо спроб вплинути на президентські вибори і можливої змови команди Трампа з Москвою.