У Києві відбудеться засідання ради президентів Литви та України

09:11, 24 листопада 2014
Політика
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Сьогодні Київ з робочим візитом відвідає президент Литви Даля Грібаускайте для участі в сьомому засіданні ради глав Литви та України.

REUTERS

Даля Грібаускайте і Петро Порошенко обговорять здійснення положень Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, а також способи зміцнення співпраці між країнами у сфері оборони та енергетичної безпеки, повідомляє Delfi.lt.

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Мова також піде про двостороннє співробітництво в сфері економіки, транспорту, освіти, науки і культури.

Крім того, Даля Грібаускайте проведе зустріч з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

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