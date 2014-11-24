Керівництво Ради має обирати не коаліція, а всі народні депутати - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат у народні депутати України від партії “Батьківщина” Сергій Соболєв сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що мають відбутися переговори щодо формування комітетів, їх керівництва, а також керівництва Верховної Ради.

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Водночас Соболєв підкреслив, що при цьому важливо, «щоб, не дай Боже, не пішли на принцип, що переможцю дозволено все - коли не будуть нехтувати і голосами опозиції, і тих, хто голосував за «закони 16 січня».

“Мені б хотілося, щоб на таку безпринципність не пішли”, - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада п’ять політичних партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Батьківщина» та Радикальна партія, що пройшли в парламент, парафували коаліційну угоду.

Перше засідання Верховної Ради восьмого скликання заплановане на 27 листопада.