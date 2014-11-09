Соболєв на з'їзді "Волі" заявив про вихід з партії

Як передає кореспондент УНІАН, він зі сцени сказав, що написав заяву про вихід із партії, і побажав “партії очиститися”.

Соболєв заявив, що готовий визнати, що його “величезною помилкою була згода робити партію разом з Юрієм Дерев'янком”. При цьому він же визнав, що Дерев’янко “дуже багато вклав в цю партію і дуже багато працював над створенням цієї партії”.

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В той же час Соболєв підкреслив: “Але насправді, з того, що я побачив на відкритих засіданнях, на закритих засіданнях, з того, що я дізнався в останній тиждень, коли був штучно інспірований скандал навколо “Самопомічі”, зрозумів, що (для Дерев’янка – УНІАН) не є метою партія “Воля”, ні захоплення тим більше лідерства у партії “Воля” є метою, а (є метою) продовження збереження старої політики, де править корупція, де править ФСБ, де правлять зовсім не українські речі».

Разом із Соболєвим, з'їзд покинула і кандидат в народні депутати України Вікторія Войціцька.

В коментарі журналістам після з'їзду вона повідомила, що також виходить із партії «Воля». За її словами, також із партії виходить обраний до Верховної Ради України кандидат в народні депутати України Павло Костенко.

Як повідомлялося, нещодавно Соболєв звинуватив Дерев’янка у шахрайстві. "Це дуже талановитий шахрай, за яким стоїть величезне угруповання по викачуванню грошей платників податків", - заявив він.

У свою чергу народний депутат України 7-го скликання, переможець виборів в окрузі на Івано-Франківщині, член ради партії “Воля” Дерев'янко не виключив, що звернеться до суду для захисту честі і гідності у зв'язку зі звинуваченнями Соболєва, який балотувався на виборах за списком партії “Самопоміч”, а є членом ради партії “Воля”.