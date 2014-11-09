Соболєв на з'їзді "Волі" заявив про вихід з партії
Кандидат у народні депутати України, один із лідерів партії “Воля” Єгор Соболєв на з'їзді заявив про вихід із цієї політичної сили.
Як передає кореспондент УНІАН, він зі сцени сказав, що написав заяву про вихід із партії, і побажав “партії очиститися”.
Соболєв заявив, що готовий визнати, що його “величезною помилкою була згода робити партію разом з Юрієм Дерев'янком”. При цьому він же визнав, що Дерев’янко “дуже багато вклав в цю партію і дуже багато працював над створенням цієї партії”.
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В той же час Соболєв підкреслив: “Але насправді, з того, що я побачив на відкритих засіданнях, на закритих засіданнях, з того, що я дізнався в останній тиждень, коли був штучно інспірований скандал навколо “Самопомічі”, зрозумів, що (для Дерев’янка – УНІАН) не є метою партія “Воля”, ні захоплення тим більше лідерства у партії “Воля” є метою, а (є метою) продовження збереження старої політики, де править корупція, де править ФСБ, де правлять зовсім не українські речі».
Разом із Соболєвим, з'їзд покинула і кандидат в народні депутати України Вікторія Войціцька.
В коментарі журналістам після з'їзду вона повідомила, що також виходить із партії «Воля». За її словами, також із партії виходить обраний до Верховної Ради України кандидат в народні депутати України Павло Костенко.
Як повідомлялося, нещодавно Соболєв звинуватив Дерев’янка у шахрайстві. "Це дуже талановитий шахрай, за яким стоїть величезне угруповання по викачуванню грошей платників податків", - заявив він.
У свою чергу народний депутат України 7-го скликання, переможець виборів в окрузі на Івано-Франківщині, член ради партії “Воля” Дерев'янко не виключив, що звернеться до суду для захисту честі і гідності у зв'язку зі звинуваченнями Соболєва, який балотувався на виборах за списком партії “Самопоміч”, а є членом ради партії “Воля”.