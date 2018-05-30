Президент ПАРЄ засудив убивство Бабченка

Він закликав Київ до негайного розслідування.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті закликав до негайного розслідування убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Свій заклик Ніколетті розмістив у своєму профілі у Twitter.

"Рішуче засуджую вчорашнє вбивство журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Напади на журналістів є серйозним порушенням свободи медіа, захищеної Європейським судом з прав людини. Влада повинна негайно розслідувати це вбивство та вжити заходів для забезпечення безпеки журналістів", - написав Ніколетті.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань у Росії переїхав на проживання до Праги, згодом – до України.