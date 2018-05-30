Президент ПАРЄ засудив убивство Бабченка
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікеле Ніколетті закликав до негайного розслідування убивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Свій заклик Ніколетті розмістив у своєму профілі у Twitter.
"Рішуче засуджую вчорашнє вбивство журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Напади на журналістів є серйозним порушенням свободи медіа, захищеної Європейським судом з прав людини. Влада повинна негайно розслідувати це вбивство та вжити заходів для забезпечення безпеки журналістів", - написав Ніколетті.
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Як повідомляв УНІАН, 29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченка стріляли в його будинку у Києві. Від отриманих поранень він помер у кареті швидкої допомоги.
Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань у Росії переїхав на проживання до Праги, згодом – до України.