Бойовики з "ДНР" закликають Росію ввести своїх "миротворців"

Про це йдеться в заяві так званої "президії народної ради ДНР", розміщеній на сайті прес-центру ДНР, повідомляє РБК Україна.

Читайте також58% росіян не хочуть введення військ в Україну - опитування

"Ми звертаємося до світової спільноти та Російської Федерації із проханням зупинити гуманітарну катастрофу і соціальний геноцид, до яких призвели дії українського уряду. Ми вимагаємо скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН і розглянути на ньому питання втручання миротворчого контингенту за участю представників Російської Федерації для контролю над виконанням досягнутих раніше домовленостей і вирішенням гуманітарної і соціальної ситуації", - сказано в заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що терористи з "ЛНР" у черговий раз попросили воєнної підтримки у РФ.