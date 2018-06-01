У Херсоні суд залишив під вартою керівника РІА "Новости Украина" Вишинського

Суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу Вишинському.

Апеляційний суд Херсонської області залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у державній зраді керівнику РІА «Новости Україна» Кирилу Вишинському.

Як передає кореспондент УНІАН, суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу Вишинському та залишив ухвалу Херсонського міського суду від 17 травня без змін.

Також під час засідання підозрюваний заявив, що відмовляється від українського громадянства.

«Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином Росії. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту і вжиття заходів для мого звільнення», – сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 травня Служба безпеки України провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Того ж дня було затримано керівника РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського, йому оголошено про підозру у скоєнні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, він виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності – це лише доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. На суді Вишинський визнав, що має подвійне громадянство – українське і російське.