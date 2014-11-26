Мінський протокол все ще може принести мир в Україну - Яценюк

Мінський протокол все ще може принести мир в Україну, вважає прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Росія зобов'язана виконувати те, що підписала і пообіцяла всьому світу. Мінський протокол, 12 пунктів, це той план, який все ще може принести мир в Україну і зупинити російську військову агресію", - сказав він.

Яценюк також підкреслив, що Україна зробила все, щоб досягнути миру, проте Росією не було зроблено жодного кроку в деескалації конфлікту.

"Росія не хоче миру. Якби Путін хотів миру, то Мінський протокол був би не на папері, а був би на ділі", - додав глава уряду України.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, який складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

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Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також в Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.