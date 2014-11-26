Уряд Яценюка складає повноваження

«Відповідно до Конституції України, Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховної Радою. Завтра очікується перше засідання нового складу українського парламенту, тому сьогодні відбувається останнє засідання чинного українського уряду, який має відповідні конституційні повноваження», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, завтра, 27 листопада, має відбутися перше засідання Верховної Ради України 8-го скликання, на якому має бути створено парламентську коаліцію та внесено кандидатуру нового прем'єр-міністра від “Народного фронту”. Про це сказав голова підготовчої депутатської групи з підготовки першої сесії новообраної Верховної Ради Володимир Гройсман.

Він зазначив, що треба саме завтра “прийняти всі необхідні рішення для того, щоб народ України зрозумів, що від 27 числа розпочинається робота нової Верховної Ради, в якій буде саме завтра створена коаліція політичних партій, на розгляд якої буде внесено кандидатуру нового прем'єр-міністра України від “Народного фронту”, як це було сказано раніше, і від завтра ми маємо розпочати нову сторінку в розвитку України”.

Як відомо, після парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, президент України Петро Порошенко під час засідання «Блоку Петра Порошенка» запропонував підтримати кандидатуру нинішнього глави уряду Арсенія Яценюка на посаді майбутнього прем’єр-міністра України.