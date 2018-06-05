Для Росії «важливо», щоб на території України не з'явилися системи ПРО - Путін

Також президент РФ стверджує, що ситуацію в Україні ускладнює законодавча норма про навчання в школах державною мовою.

Для Росії «важливо», щоб на території України не з'явилися системи протиракетної оборони (ПРО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це президент РФ Володимир Путін сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF напередодні візиту до Австрії.

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«Що стосується нейтрального статусу, то це питання, які має визначити сам український народ і українське керівництво. Для нас, для Росії, це важливо з тієї точки зору, щоб на території України не з'явилися якісь військові об'єкти, які загрожували б нашій безпеці. Наприклад, нові комплекси протиракетної оборони, які б намагалися лікувати наш ядерний потенціал. Так, для нас це важливо, я не приховую. Але в кінцевому підсумку це вибір самого українського народу і легітимно обраних органів влади», - зазначив Путін.

При цьому, розмірковуючи про «нейтральний статус» України, президент РФ заявив, що «це одна з проблем, але не єдина».

«Я вже говорив про обмеження у сфері використання рідних мов для національних меншин. Прийнято ж закон про мову в Україні, який критикувався, в тому числі і в Європі, але він діє. І значною мірою це ускладнює ситуацію в Україні», - сказав Путін.

За його словами, мало хто знає, але ідеологи української незалежності, українські націоналісти ще у XIX столітті говорили про необхідність формування самостійної, незалежної від Росії Української держави.

«Але багато хто з них говорили про необхідність збереження дуже хороших відносин з Росією, говорили про необхідність формування незалежної Української держави на федеративних засадах і таке інше. Уже тоді. А сьогодні, на мій погляд, це одне з питань, що є найбільш гострим всередині самої України. Але це робиться, звичайно, самою Україною», - сказав Путін.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак раніше повідомляв, що Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тис. Чоловік. Він зазначив, що на Донбасі чисельність двох «армійських корпусів» підтримуваних Росією бойовиків становить майже 40 тис. Людей. На думку Полторака, ці «корпусу» є «невід'ємною частиною Південного військового округу Збройних сил Росії».

Також повідомлялося, що Росія передала бойовикам на Донбасі захоплену в Криму зброю.

Як повідомляв УНІАН, Путін порівняв російське вторгнення на Донбас з війною в Чечні.