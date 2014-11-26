Екс-міністр оборони пояснив, чому у справі Назарова всі дії мають бути "дуже виваженими"

Неприпустимим є застосування крайніх заходів щодо першого заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Віктора Назарова в справі про загибель 49 військових на борту Іл-76, зокрема - його арешту.

Про це заявив у коментарі УНІАН колишній міністр оборони України, а нині - голова Державної служби охорони Валерій Гелетей.

Читайте такожПершого заступника начальника Генштабу Назарова посадили під варту

Він підкреслив, що “крайні заходи є недоцільними”. За його словами, в даному випадку “дії повинні бути виважені, дуже виважені, бо за цією людиною стоять сотні людей, які йому вірять, які з ним ходили в бій і знають йому ціну, а не ті люди, які сидять у Києві”.

Гелетей підкреслив, що в ситуації, яка пов'язана із розслідуванням справи, повинні бути залучені фахівці. Гелетей підкреслив: “Є питання. Як цивільні суди можуть оцінювати військову людину в умовах війни?”.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Печерський районний суд міста Києва частково ухвалив клопотання Генеральної прокуратури України, обравши на два місяці утримання під вартою мірою запобіжного заходу з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис 400 гривень для першого заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Назарова в справі про загибель 49 військових на борту Іл-76.

Назаров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України, а саме – у недбалому ставленні військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці.

Нагадаємо, 14 червня 2014 р. вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Читайте такожЗвинувачений в аварії Іл-76 екс-голова Генштабу: по-іншому зробити не можна було

Також Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців ЗСУ та Оперативного штабу АТО, з вини яких загинули 49 військовослужбовців, знищено літак Іл-76, озброєння та військове майно.

За даними ГПУ, військові службові особи ЗСУ та Оперативного штабу управління АТО проігнорували наявну інформацію про активізацію діяльності терористів поблизу аеропорту Луганська, а також перебування на їхньому озброєнні переносних ЗРК, і не вжили заходів із безпечної посадки літака у районі проведення АТО.