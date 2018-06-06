Спадкоємний принц також наголосив, що Ліхтенштейн робитиме все можливе для якнайшвидшого пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Сході України.

Ліхтенштейн буде підтримувати Україну у її співпраці з міжнародними організаціями, зокрема, ООН та ОБСЄ, і робитиме все можливе для якнайшвидшого пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту на Сході України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це сьогодні під час зустрічі з головою українського парламенту Андрієм Парубієм заявив спадкоємний принц Князівства Ліхтенштейн Алоїз, який вперше перебуває з офіційним візитом в Україні.

«Ми будемо підтримувати взаємодію на міжнародному і двосторонньому рівні щодо співпраці з ООН та ОБСЄ, зокрема, у відстоюванні принципів міжнародного права. Маленькі країни можуть мати більш переконливу роль у впливі на розв’язання проблем», - сказав принц Алоїз, висловивши занепокоєння щодо ситуації на Донбасі, а також сподівання на швидке врегулювання конфлікту.

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Він також наголосив, що його держава готова надати необхідну гуманітарну допомогу та допомогу у процесі проведення реформ, адаптування українського законодавства до європейських норм і зробити все, що в їхніх силах.

«Між нашими країнами багато зв’язків на культурному, мистецькому рівні, у сфері розвитку вільної торгівлі існує багато проектів. Ми готові розглянути можливості укладання угоди щодо уникнення подвійного оподаткування», - сказав він.

Також за його словами, Князівство Ліхтенштейн обговорює напрямки, як активізувати співпрацю і сприяти бізнесу та інвестиціям, зміцнювати культурні стосунки.

Принц Алоїз також висловився за ухвалення кодексу поведінки на міжнародній арені, згідно з яким би злочини, такі як масове вбивство чи агресія проти країни засуджувались міжнародним кримінальним судом. «Впровадження цього кодексу поведінки підтримують багато країн, необхідно ухвалення кримінального міжнародного суду. Такі стандарти покладуть край міжнародній злочинності і будуть діяти як стримуючий фактор», - підкреслив він.