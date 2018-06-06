Порошенко: на Донбасі триває гаряча фаза війни, а не «заморожений конфлікт»

За словами президента, Україна платить дуже високу ціну, захищаючи не лише свій суверенітет і територіальну цілісність, а свободу та демократію у світі.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі зараз триває гаряча фаза війни, а не «заморожений конфлікт».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції із спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом у Києві.

«Хочу наголосити, що у нас сьогодні ніякий не заморожений конфлікт, як дехто намагається подати, у нас гаряча фаза війни, де Україна платить дуже високу ціну, захищаючи не лише наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, захищаючи свободу та демократію у світі», - заявив Порошенко.

Також президент констатував надзвичайну важливість міжнародної підтримки для України у питанні відсічі російської агресії.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак раніше повідомляв, що Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тис. осіб. Він зазначив, що на Донбасі чисельність двох армійських корпусів» підтримуваних Росією бойовиків становить майже 40 тис. людей. На думку Полторака, ці «корпусу» є «невід'ємною частиною Південного військового округу Збройних сил Росії».

Також повідомлялося, що Росія передала бойовикам на Донбасі захоплене в Криму зброю.

Як повідомляв УНІАН, Путін порівняв російське вторгнення на Донбас з війною в Чечні.