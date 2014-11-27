Бойовики масово лишають позиції через холоди – ІС
08:34, 27 листопада 2014Політика
0 0
З настанням холодів в ряді формувань «ДНР» фіксуються випадки дезертирства, а також самовільного відступу підрозділів з «передової».
REUTERS
Як повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, такі випадки стають все більш масовими.
«Зокрема, найбільш масовий характер «самовільне залишення позицій» набуло в бандформуваннях, які діють в районі н. п. Донецьк, Горлівка, Тельманове, Новоазовськ», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ бойовиків проблеми з ремонтом техніки, з Росії не встигають підвозити запчастини – ІСЗа словами Тимчука, керівництво «ДНР» вживає заходів щодо порятунку ситуації, погрожуючи жорстокою розправою за подібні випадки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter