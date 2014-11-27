Луценко очолив фракцію партії "Блок Петра Порошенка"

11:22, 27 листопада 2014
Політика
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Народний депутат Юрій Луценко обраний головою фракції партії "Блок Петра Порошенка".

Луценко возглавил фракцию партии

Про це в коментарі УНІАН повідомила народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Богомолець.

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Вона зазначила, що засідання фракції відбулося вчора. Серед заступників голови фракції також журналіст Мустафа Найєм.

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