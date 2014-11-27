Луценко очолив фракцію партії "Блок Петра Порошенка"

Народний депутат Юрій Луценко обраний головою фракції партії "Блок Петра Порошенка".

Про це в коментарі УНІАН повідомила народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Богомолець. Читайте такожОпубліковано текст парафованої сьогодні коаліційної угоди Вона зазначила, що засідання фракції відбулося вчора. Серед заступників голови фракції також журналіст Мустафа Найєм.

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