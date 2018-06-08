Порошенка запросять на саміт НАТО, але формат зустрічі ще не визначено - Столтенберг

За словами генсека Альянсу, поки невідомо, чи відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що президента України Петра Порошенка запросять на саміт лідерів країн та урядів Організації північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться в Брюсселі у липні, але формат зустрічі з ним ще не визначений.

Про це генсек повідомив на прес-конференції в Брюсселі, яка транслювалася на сайті Альянсу.

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Зокрема, його запитали про те, чи відбудеться і в якому форматі зустріч між представниками України та НАТО в рамках саміту лідерів держав і урядів Альянсу в липні.

"Президента Порошенка буде запрошено на саміт НАТО. Ми ще не прийняли рішення щодо точного формату і точного типу зустрічей, але його буде запрошено", - наголосив Столтенберг.

"Залишилось тільки з'ясувати, якого саме типу формати зустрічей у нас будуть на саміті, але президент Порошенко запрошений", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору. Зокрема, він зазначив, що Угорщина заблокує проведення комісії Україна-НАТО на міністерському рівні в квітні, а в липні на рівні глав держав та урядів під час саміту в Брюсселі.