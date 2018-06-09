Парламенти України, Грузії та Молдови почали об'єднання в асамблею
Голови парламентів України Андрій Парубій, Грузії Іраклій Кобахідзе та Молдови Андріан Канду підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї парламентів трьох країн.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у Києві в рамках Другої міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова та Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіонального і безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО".
Як зазначив у виступі перед підписанням заяви Парубій, сьогодні голови парламентів декларують свій намір та проголошують створення Міжпарламентської асамблеї. Водночас, зауважив він, створення Асамблеї не є одномоментним, адже це рішення ще має бути затверджено робочими групами, обраними від кожного парламенту.
"Але має бути зроблений перший крок - проголошення Міжпарламентської асамблеї. І я маю надію, що на нашому засіданні, яке ми розпочали в Кишиневі, продовжуємо в Україні, зможемо провести в Тбілісі, в Грузії, де вже буде офіційне, формальне створення цієї Міжпарламентської асамблеї", - сказав голова ВР.
Він висловив думку, що цей майданчик дасть безліч нових можливостей для співпраці та взаємодії між країнами.
"Ми маємо прекрасний досвід діяльності Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, де зародилося багато прекрасних ідей, таких як ідея "плану Маршала". І я переконаний, що й Міжпарламентська асамблея Україна-Грузія-Молдова стане прекрасним майданчиком", - зауважив Парубій.
За словами голови ВР, він мріє про те, що одного дня відбудеться спільне засідання учасників цих двох Асамблей, яке продемонструє, що "Балто-Чорноморський пояс і є щитом Європи, який сьогодні захищає цінності і захищає увесь цивілізований світ".
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Крім того голови парламентів Грузії Іраклій Кобахідзе та Молдови Андріан Канду наголосили на спільних з Україною безпекових викликах для їхніх країн.
"Сьогодні історична подія. Ми щойно підписали декларацію про створення Міжпарламентської асамблеї між Грузією, Молдовою та Україною", - сказав Кобахідзе і додав, що три країни мають багато спільного.
За словами Кобахідзе, створення Асамблеї сприятиме поглибленню співпраці між державами за багатьма напрямками.
"Наші три країни мають багато спільного в історичній площині. Але також сьогодні мають спільну боротьбу проти спільного агресора. І ми сьогодні заявляємо про серйозні наміри поглиблювати співпрацю, продовжувати співпрацю за багатьма напрямками", - сказав голова грузинського парламенту.
Своєю чергою Канду зауважив, що перед Україною, Молдовою та Грузією стоять майже однакові виклики.
"Для наших країн дуже важливо обмінюватися досвідом, знаннями, шукати рішення, які були б корисними не лише для окремо взятої країни, а для всіх країн разом", - сказав він.
Канду також підкреслив, що три країни мають спільну загрозу.
"Є окуповані території Донбасу й окуповані території в Грузії. І ця загроза надходить від Російської Федерації. Ми маємо спільні виклики, спільні загрози, які надходять з Російської Федерації. Зокрема, ми можемо говорити про кібератаки, інформаційні війни", - зазначив він.
Голова парламенту Молдови висловив думку, що координація дій проти спільних викликів та загроз може допомогти у вирішенні низки питань.