Парламенти України, Грузії та Молдови почали об'єднання в асамблею

Цей майданчик має надати безліч нових можливостей для співпраці та взаємодії між країнами, наголосив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Голови парламентів України Андрій Парубій, Грузії Іраклій Кобахідзе та Молдови Андріан Канду підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї парламентів трьох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у Києві в рамках Другої міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова та Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіонального і безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО".

Як зазначив у виступі перед підписанням заяви Парубій, сьогодні голови парламентів декларують свій намір та проголошують створення Міжпарламентської асамблеї. Водночас, зауважив він, створення Асамблеї не є одномоментним, адже це рішення ще має бути затверджено робочими групами, обраними від кожного парламенту.

"Але має бути зроблений перший крок - проголошення Міжпарламентської асамблеї. І я маю надію, що на нашому засіданні, яке ми розпочали в Кишиневі, продовжуємо в Україні, зможемо провести в Тбілісі, в Грузії, де вже буде офіційне, формальне створення цієї Міжпарламентської асамблеї", - сказав голова ВР.

Він висловив думку, що цей майданчик дасть безліч нових можливостей для співпраці та взаємодії між країнами.

"Ми маємо прекрасний досвід діяльності Міжпарламентської асамблеї Україна-Польща-Литва, де зародилося багато прекрасних ідей, таких як ідея "плану Маршала". І я переконаний, що й Міжпарламентська асамблея Україна-Грузія-Молдова стане прекрасним майданчиком", - зауважив Парубій.

За словами голови ВР, він мріє про те, що одного дня відбудеться спільне засідання учасників цих двох Асамблей, яке продемонструє, що "Балто-Чорноморський пояс і є щитом Європи, який сьогодні захищає цінності і захищає увесь цивілізований світ".

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Крім того голови парламентів Грузії Іраклій Кобахідзе та Молдови Андріан Канду наголосили на спільних з Україною безпекових викликах для їхніх країн.

"Сьогодні історична подія. Ми щойно підписали декларацію про створення Міжпарламентської асамблеї між Грузією, Молдовою та Україною", - сказав Кобахідзе і додав, що три країни мають багато спільного.

За словами Кобахідзе, створення Асамблеї сприятиме поглибленню співпраці між державами за багатьма напрямками.

"Наші три країни мають багато спільного в історичній площині. Але також сьогодні мають спільну боротьбу проти спільного агресора. І ми сьогодні заявляємо про серйозні наміри поглиблювати співпрацю, продовжувати співпрацю за багатьма напрямками", - сказав голова грузинського парламенту.

Своєю чергою Канду зауважив, що перед Україною, Молдовою та Грузією стоять майже однакові виклики.

"Для наших країн дуже важливо обмінюватися досвідом, знаннями, шукати рішення, які були б корисними не лише для окремо взятої країни, а для всіх країн разом", - сказав він.

Канду також підкреслив, що три країни мають спільну загрозу.

"Є окуповані території Донбасу й окуповані території в Грузії. І ця загроза надходить від Російської Федерації. Ми маємо спільні виклики, спільні загрози, які надходять з Російської Федерації. Зокрема, ми можемо говорити про кібератаки, інформаційні війни", - зазначив він.

Голова парламенту Молдови висловив думку, що координація дій проти спільних викликів та загроз може допомогти у вирішенні низки питань.