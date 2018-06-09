«Держава працює заради людей»: Олексій Савченко вручив сертифікати на житло для дітей-сиріт

Повідомляється, що в цьому році фінансування збільшено майже до півмільярда гривень.

У суботу, 9 червня, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко та миколаївський міській голова Олександр Сєнкевич урочисто вручили ключі від 10 квартир дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування.

Квартири у житловому комплексі «Рив’єра» в мікрорайоні «Намив» у Миколаєві були придбані за кошти Державної субвенції.

«Сьогодні завдячуючи ініціативі Президента України ми маємо унікальну можливість. Отримавши з державного бюджету України 19,5 млн грн, ми придбали 27 квартир, 10 з яких сьогодні передаємо. Це свідчить про відповідальність всіх гілок влади, які працюють в країні і на території Миколаївської області. Це свідчить про те, що саме поєднання зусиль із розбудови нашої нації, підтримки наших дітей, підтримки наших дітей-сиріт – це відповідальна позиція Президента України і Першої леді та інших. Я певен, що незважаючи на будь-що, ми зможемо отримати ще більше субвенцій. Повертаюсь до того з чого почав – ця програма почала діяти за ініціативи Президента і на загальнодержавному рівні було виділено 218 млн грн. В цьому році фінансування збільшено майже до півмільярда гривень. Я сподіваюсь, що цього року Миколаївська область отримає вдвічі більше коштів - приблизно 40 млн. Тому вітаю всіх із сьогоднішньою подією, дякую забудовнику – комплекс дійсно збудований відповідно до європейських стандартів. Радію, що саме в цьому комплексі будуть мешкати молоді люди - майбутнє нашої нації!» - сказав голова Миколаївської облдержадміністрації.

«Після закінчення школи я постійно мешкала у винайманих квартирах. Мені 21 рік і про власне житло навіть і не мріяла. Хочу подякувати керівництву області та міста, що потрапила до тих щасливчиків, які отримали ключі від житла у цьому будинку. Коли дізналась, що отримаю квартиру, була неймовірно щаслива. Дякую вихователям зі школи і близьким людям, які підтримували мене протягом всіх цих роки. Я думаю, якщо всі, хто займає владні посади будуть працювати на благо людей, то дуже скоро у нас все налагодиться», - поділилась враженнями Олена, щаслива власниця квартири у новобудові.

Нагадаємо, у грудні 2017 року члени комісії при ОДА одноголосно підтримали розподіл субвенції на придбання соціального житла в області. На ці кошти в області було закуплено три будинки для облаштування будинків сімейного типу та 27 квартир для дітей-сиріт, в тому числі 10 квартир в обласному центрі.